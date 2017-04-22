Bir haftada 353 göçmen ve 11 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı kaçak göçle mücadelesini 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor.

Bu kapsamda, 14-21 Nisan'da yaşanan Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahasında 5 göç olayı gerçekleşti.

Bu komutanlıkların bölgesinde bulunan Kuşadası, Sığacık, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Ayvacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde, Çeşme, Dikili, Ayvalık ve Ayvacık bölgelerinde 213 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik unsurlarınca karada tespit edilen 4 göç girişimi ise jandarma birimlerine bildirilmesi sonucu önlendi.

Ayrıca Çeşme ve Ayvacık bölgelerinde gerçekleşen bu göç olaylarında, karada tespit edilen 140 göçmen ve 11 göçmen kaçakçısı, düzenlenen ortak operasyonla jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca kaçak göçün engellenmesi amacıyla yürütülen faaliyetlerde, 28 Sahil Güvenlik botu, 8 sahil güvenlik ve emniyet timi, 2 dalış emniyet güvenlik ve arama kurtarma timi ile 6 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından bin 524 saat 7 dakika seyir yapıldı.

35 helikopter ve 12 uçak sortisi ile toplam 164 saat 40 dakika uçuş gerçekleştirirken, 6 mobil radar timi 315 saat 30 dakika görev yaptı.