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Bir ilimizde daha suya zam

Bir ilimizde daha suya zam
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İstanbul'un ardından Bursa'da suya zam geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi su bedellerine yüzde 19 oranında artış yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin eylül ayı meclis toplantısında suya zam kararı çıktı.

Toplantıda, belediyenin iştiraki BUSKİ’nin raporu gerekçe olarak yayımlandı. Raporda uygulanan su ve atık su fiyat tarifelerinde güncellemeye gereksinim duyulduğu, kurumun işletme mecburi giderlerini önemli derecede artış göstermesi sebebiyle 1 Ekim'den itibaren yapılacak endeks okumalarında, su bedellerine yüzde 19 oranında artış yapılması gerektiği açıklandı.

Suya istenen yüzde 19’luk zam, CHP ve İYİ Parti'nin ret oyuna karşılık, AK Parti ve MHP’nin oylarıyla meclisten geçti. Zamlı tarife 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak.

Bursa Büyükşehir belediyesinin, BUSKİ’nin zam kararı almadan önce meskenler için uyguladığı tarife şöyleydi:

12 metreküp altı içme su fiyatı 12,19 TL, 12 metreküp üst içme su fiyatı 23,16 TL, 12 metreküp altı atık su fiyatı 3,05 TL, 12 metreküp üstü atık su fiyatı 5,79 TL.

Yüzde 19'luk zam sonrası 12 metreküp altı içme su fiyatı 14,50 TL, 12 metreküp üst içme su fiyatı 27,56 TL, 12 metreküp altı atık su fiyat 3,62 TL, 12 metreküp üstü atık su fiyatı 6,89 TL oldu.

 

Etiketler suya zam su fiyatları zam
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