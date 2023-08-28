Bir kadın cinayeti daha: Kanser hastası eşini öldürdü!

Türkiye'deki kan donduran kadın cinayetlerine bugün bir yenisi daha eklendi... 76 yaşındaki bir kişi kanser hastası eşini öldürüp polise teslim oldu.

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Abdullah ve Naile Sarı çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Abdullah Sarı (76) eşini tabancayla sırtından vurdu. Kanser hastası olduğu öğrenilen Naile Sarı (74) yere yığılırken eşi ise evden ayrıldı. Tabanca sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Abdullah Sarı, Adana Adliyesi’ne giderek kontrol noktasındaki polislere teslim oldu.