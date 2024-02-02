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  4. Bir kadın daha katledildi: Eşi, kızı, kızının sevgilisi gözaltında!

Bir kadın daha katledildi: Eşi, kızı, kızının sevgilisi gözaltında!

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Türkiye'deki kadın cinayetlerine ne yazık ki bir yenisi daha eklendi. Mahallede çığlıkları yankılanan 55 yaşındaki bir kadın evinde kanlar içerisinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadın evinde bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili kadının eşi, kızı ve kızının sevgilisi olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Cuma Mahallesi 202 sokak üzerinde saat 18.00 sıralarında bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. (55) isimli kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Türkiye'deki kadın cinayetlerine ne yazık ki bir yenisi daha eklendi. Mahallede çığlıkları yankılanan 55 yaşındaki bir kadın evinde kanlar içerisinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde S.K.'ın karın bölgesinde bıçakla yaralanmış ve kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

Türkiye'deki kadın cinayetlerine ne yazık ki bir yenisi daha eklendi. Mahallede çığlıkları yankılanan 55 yaşındaki bir kadın evinde kanlar içerisinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde S.K.'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Evde bulunan S.K.'ın eşi, kızı ve kızının sevgilisi olduğu iddia edilen bir şahıs cinayet şüphesi ile gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Türkiye'deki kadın cinayetlerine ne yazık ki bir yenisi daha eklendi. Mahallede çığlıkları yankılanan 55 yaşındaki bir kadın evinde kanlar içerisinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

S.K.'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

Etiketler kadın cinayeti cinayet kadın aydın efeler
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