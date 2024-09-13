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Bir kayıp genç kız vakası daha: Neredesin Aslıhan ?

Bir kayıp genç kız vakası daha: Neredesin Aslıhan ?
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Türkiye Narin için ağlarken kahreden bir kayıp genç kız haberi de İzmir'den geldi. Evinden "gezmeye çıkıyorum" diyerek ayrılan 14 yaşındaki Aslıhan'dan 2 gündür haber alınamıyor.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, 'Gezmeye çıkıyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan Aslıhan K.(14), ekipler tarafından aranıyor.

Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesi'ndeki evinden önceki gün 'Gezmeye çıkıyorum' diyerek ayrılan Aslıhan K., geri dönmedi.

Aslıhan'dan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, Asıhan K.'nin en son Seferihisar ilçesindeki bir pazar yerine gittiğini tespit etti.

Burada bir bankta oturan Aslıhan K.'nin cep telefonuyla görüntülü konuşma yaptığı belirlendi.

Ekiplerin arama çalışması sürüyor. (DHA)

DHA

Etiketler aslıhan kayıp genç kız izmir Seferihisar
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