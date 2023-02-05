  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bir kaza haberi de Bursa'dan: Zincirleme kazada 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bir kaza haberi de Bursa'dan: Zincirleme kazada 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bir kaza haberi de Bursa'dan: Zincirleme kazada 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Güncelleme:

Bursa'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında meydana gelen kazada, Bursa'dan İstanbul istikametine giden 4 otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile birbirine çarptı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

 KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Etiketler kaza otomobil bursa zincirleme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yargıtay'dan EYT'lileri üzecek ''kıdem tazminatı'' kararı
Karnı burnunda Aslı Enver'in paylaştığı o fotoğrafta dikkat çeken ayrıntı
Beklenen kar yağışı başladı: İstanbul beyaza büründü
21 öğretmenin görevine son verildi: ''Sehven atadık''
1923'ten beri ilk: Genç kızı diri diri yedi!
Kim der ki 41 yaşında! Simge Sağın yine Instagram'ı salladı
Beşiktaş'a sakatlık şoku
İmamoğlu paylaştı: İstanbul için art arda uyarılar! Okullar tatil olacak mı?
İstanbul'da korkutan deprem
Haluk Levent'ten alkışlanacak hareket: Konserde alkış koptu