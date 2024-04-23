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Bir taksici cinayeti daha: Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

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Son günlerde peş peşe yaşanan taksici cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Kastamonu'da kayıp olarak aranan taksi şoförünün cansız bedeni ormanlık alanda silahla vurulmuş halde bulundu.

Kastamonu’da kayıp olarak aranan taksi şoförü, ormanlık alanda aracına 500 metre uzaklıkta ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili son olarak ticari taksiye binen bir şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da dün saat 11.00’den itibaren taksi şoförü A.E.’den yakınları haber alamadı.

Son günlerde peş peşe yaşanan taksici cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Kastamonu'da kayıp olarak aranan taksi şoförünün cansız bedeni ormanlık alanda silahla vurulmuş halde bulundu.

A.E.’ün yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kayıp ihbarı sonrası Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile A.E.’ün yakınları tarafından taksi şoförü A.E.’ün kullandığı ticari taksi, Araç ilçesine bağlı Toygaören köyünde ormanlık alanda bulundu. Çevrede yapılan araştırma sonucunda taksi şoförü A.E.’ün aracından yaklaşık 500 metre uzaklıkta ormanlık içinde ateşli silahla vurulmuş halde cesedi bulundu. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından A.E.’ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Son günlerde peş peşe yaşanan taksici cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Kastamonu'da kayıp olarak aranan taksi şoförünün cansız bedeni ormanlık alanda silahla vurulmuş halde bulundu.

Olayın ardından yürütülen soruşturma çerçevesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araç ilçesinden son olarak ticari taksiye binen M.B.’yi cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Son günlerde peş peşe yaşanan taksici cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Kastamonu'da kayıp olarak aranan taksi şoförünün cansız bedeni ormanlık alanda silahla vurulmuş halde bulundu.

Öte yandan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan bilgilendirmede, “Araç ilçesinde, 37 T 6508 plakalı araçta taksi şoförü olarak çalışan A.E. isimli şahsın 22 Nisan 2024 günü kaybolması olayı ile ilgili olarak, A.E.’ün Araç ilçesinde ormanlık alanda ateşli silah ile vurulmuş halde ölü olarak bulunduğu, yapılan çalışmalar neticesinde gasp ve kasten öldürme suçundan olayın şüphelisi M.B.’nin yakalanarak gözaltına alındığı, konu ile ilgili soruşturmaya Araç Cumhuriyet Başsavcılığınca kapsamlı olarak devam ediliyor” denildi.

İHA

Etiketler taksici yolcu taksici cinayeti ormanlık alan kastamonu
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