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Bodrum açıklarında korkutan deprem

Bodrum açıklarında korkutan deprem
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AFAD, Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre saat 10.49'da Ege Denizi'nin Girit Adası ve Bodrum arasında kalan kısımda 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Söz konusu sarsıntının yerin 4.9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Etiketler deprem bodrum bodrum açıklarında deprem
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