Bodrum açıklarında korkutan deprem
AFAD, Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın verilerine göre saat 10.49'da Ege Denizi'nin Girit Adası ve Bodrum arasında kalan kısımda 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Söz konusu sarsıntının yerin 4.9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
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