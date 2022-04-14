Bodrum Tapu Müdürlüğü'nde sahtecilik soruşturması: 9 gözaltı
Bodrum Tapu Müdürlüğü'nde 'emlak dolandırıcılığı ve evrakta sahtecilik' iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'emlak dolandırıcılığı' ve 'evrakta sahtecilik' iddialarıyla ilgili olarak savcılığın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında Tapu Müdürlüğü'nde operasyon yapıldı.
GazeteDuvar'dan Selçuk Arslan'ın haberine göre operasyonda 1'i Tapu Müdürlüğü çalışanı olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın 'çok yönlü sürdüğü' belirtildi.
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