  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bodrum Tapu Müdürlüğü'nde sahtecilik soruşturması: 9 gözaltı

Bodrum Tapu Müdürlüğü'nde sahtecilik soruşturması: 9 gözaltı

Bodrum Tapu Müdürlüğü'nde sahtecilik soruşturması: 9 gözaltı

Bodrum Tapu Müdürlüğü'nde 'emlak dolandırıcılığı ve evrakta sahtecilik' iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'emlak dolandırıcılığı' ve 'evrakta sahtecilik' iddialarıyla ilgili olarak savcılığın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında Tapu Müdürlüğü'nde operasyon yapıldı.

GazeteDuvar'dan Selçuk Arslan'ın haberine göre operasyonda 1'i Tapu Müdürlüğü çalışanı olmak üzere  9 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın 'çok yönlü sürdüğü' belirtildi.

 

Etiketler Bodrum Tapu Müdürlüğü gözaltı sahtecilik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Araç sahipleri dikkat! Şimdi de HGS ile dolandırıyorlar
Karadeniz'de alarm! Dalgalar bir köyü yutmak üzere
AK Partili eski Bakan parti kurmak için harekete geçti
Meclis'te skandal görüntüler! Sekreteriyle sarmaş dolaş, dudak dudağa yakalandı
Bakan Soylu'nun bu sözleri ortalığı karıştırdı! Ümit Özdağ'dan çok sert tepki
İnsanlık dışı sözler: ''Prezervatif takarak Ukraynalı kadınlara tecavüz edebilirsiniz''
İslam Memiş'ten altın, gümüş ve dolar tahminleri: ''Çok ilginç bir yıl olacak''
Genç kıza rezidansta kabusu yaşattılar! Her satırı mide bulandırdı...
Sosyal medyada skandal Suriye'den Türkiye'ye, Türkiye'den Avrupa'ya videosu
Demet Akbağ'dan itiraf: ''Yılmaz Erdoğan'ın adına da özür diliyorum''