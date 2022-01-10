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Bodrum’da sel faciası! Evleri su bastı, sokak hayvanları boğuldu

Bodrum’da sel faciası! Evleri su bastı, sokak hayvanları boğuldu

Muğla Bodrum’da dün gece başlayan şimşek çakmasıyla başlayan ve ardından dolu ve sağanak yağmur sağanak şekilde yağınca onlarca ev sular artında kaldı sokak...

Muğla Bodrum’da dün gece başlayan şimşek çakmasıyla başlayan ve ardından dolu ve sağanak yağmur sağanak şekilde yağınca onlarca ev sular artında kaldı sokak hayvanları sel sularında boğularak öldü. Bir hamile kadın selin ortasından sancısı gelince acil hastaneye kaldırıldı, yeni doğan bir bebek ise hastane den çıkar çıkmaz sular altında kalan evine getirildi.

Bodrum’da önceki gece başlayan ve öğlene kadar devam eden dolu, sağanak yağmur bugünde devam edince onlarca ev sular altında kaldı. Evleri sular altında kalan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Bazı vatandaşlar ise evlerini temizlemeye çalıştı. İslamhaneleri mahallesinde derelerin taşmasıyla birlikte birçok evi ve işyerini su bastı. Evlerinin yaklaşık 1 metre su basan vatandaşlar balkon duvarlarını yıkarak suları tahliye etti. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı yolların asfaltları ve kaldırım taşları yerinden söküldü. Bodrum - Turgutreis yolu trafiğe kapatıldı.

Hamile kadının korkudan sancısı tuttu
İslamhaneleri Mahallesinde tepelerden gelen yağmur onlarca evi su altında bıraktı. Bir hamile kadın evinin su basması nedeniyle sancısı tutarak hastaneye kaldırıldı. Yeni doğan bir bebek ise hastaneden çıkar çıkmaz çamur dolu evine götüren annesi zor anlar yaşadı. Bir sokak kedisi ise sel sularına kapılarak telef oldu. Yalıkavak, Peksimet, Kadıkalesi, İslamhaneleri, Yaka Mahallesi sel sularına teslim oldu.
İtfaiye ekipleri, temizlik işleri ekipleri, jandarma, polis ekipleri ve Bodrum Belediyesinin tüm ekipleri sel sularında kalanlara yardım etmek için seferber oldu. vatandaşlar yaşattıkları anları göz yaşları içerisinde anlatarak bir anda olduğunu tüm evleri su bastığını anlattı.

Etiketler Muğla bodrum sel facia
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