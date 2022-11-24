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Bomba paniği: Şüpheli çanta polisi alarma geçirdi!

Bomba paniği: Şüpheli çanta polisi alarma geçirdi!
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Karaman’da kaldırım üzerine bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından etkisiz hale getirildi.

Karaman’da kaldırım üzerine bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Patlatılan çantadan kitap ve kıyafetler çıktı.
Olay, akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi’nde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi yakınında yaşandı. Kaldırım üzerinde sahipsiz bir çanta olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Adrese gelen resmi ve sivil polis ekipleri ilk olarak caddeyi araç trafiğine kapatarak çevre güvenliği aldı. Vatandaşların da bölgeden uzaklaştırılmasının ardından bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelerek özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, kontrol ettiği çantaya fünye yerleştirdi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kontrollü bir şekilde patlatılan çantadan kitap ve kıyafetler çıktı. Etrafa dağılan kitap ve kıyafetler incelenmek üzere polis tarafından toplanarak götürüldü.

Etiketler bomba çanta patlatma
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