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Boş binanın girişinde erkek cesedi bulundu

Boş binanın girişinde erkek cesedi bulundu
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İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı boş binanın giriş katında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Olay, Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Sarayarkası Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katında ceset olduğu ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Etrafı saclarla çevrili boş binaya giremeyen ekipler olay yerine itfaiye ekibi çağırdı. İtfaiye ekipleri de dar sokak ve yanlış park eden otomobil nedeniyle olay yerine gelemedi. Seyyar merdiven yardımıyla binaya giren polis ekipleri içeride bir erkeğe ait ceset ile karşılaştı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından 5-10 günlük olduğu değerlendirilen erkek cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Binadan çıkan iki kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA

Etiketler beyoğlu boş bina
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