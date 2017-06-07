Boş bir arazide cinsel ilişkiye girdiler !

Diyarbakır'da 14 yaşındaki kız arkadaşına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 18 yaşındaki Azat E., 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; Bağlar ilçesinde bir lisede eğitim gören 14 yaşındaki kız çocuğu İ.A., 2014 yılının Ağustos ayında aynı okulda okuyan erkek arkadaşı Azat E. ile Nevruz parkı civarındaki boş arazide birkaç kez cinsel ilişkiye girdi. Ailesinin olayı öğrenmesi üzerine mağdurenin yaşı büyüdüğünde Azat E. ile evlendirilmesine karar verildiğini belirten savcı, bu sırada mağdur ve şüphelinin Yalova'ya gittiklerini kaydetti. Azat E. ve İ.A.'nın burada da cinsel ilişkiye girdiğini ifade eden savcı, iki sevgilinin aralarında tartışma çıkması sonucunda olayın polis merkezine taşındığını vurguladı. Polisin yurda yerleştirdiği İ.A.'nin iki gün sonra babası tarafından Diyarbakır'a getirildiğini ve olayla ilgili şikayetçi olduğunu ifade eden savcı, mağdurenin olay tarihinde 15 yaşından küçük olduğunu kaydetti. Mağdureye karşı yapılan eylemin "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı olduğunu" belirten savcı, şüpheli Azat E.'nin 8 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.



Mağdur İ.A. iddianameye yansıyan ifadesinde şüpheli Azat E. ile olaydan bir ay önce arkadaş olduklarını belirterek, "Bir gece boş arazide 2-3 kez cinsel ilişkiye girdik. Sonraki gün durumu teyzemin oğluna anlattım. Bu şekilde annem haberdar oldu. Ailelerimizin görüşmesi ile babası bana sahip çıkacağını söyledi. Ancak Azat E. bir süre sonra benden uzaklaşmak için arkadaşlarıyla ilişkiye girdiğimi iddia etti. Daha sonra Yalova'ya gittik. Burada da birkaç kez ilişkiye girdik. Kendisiyle bir çok kez tartıştık ve beni dövdü. Ailemin kayıp olduğumu bildirmesi üzerine Yalova'da bulunup, yurda yerleştirildim. Bu sırada el bileğimi cam ile keserek intihara kalkıştım" dedi.



Şüpheli Azat E. ise ifadesinde mağdurun kız arkadaşı olduğunu belirterek, "Olaydan önce ailesinin kendisini dışarı attığını, kalacak yeri olmadığını söyleyip, benden yardım istedi. Diyarbakır'da değişik yerlerde dolaştık. Eve gitmek istemediğini söylemesi üzerine kapılarının önünde bıraktım. Sonraki gün ailesi gelerek "Kızımız sizin oğlunuz tarafından kaçırılmış, onunla evlenmesi gerekir, yoksa kızı öldürürüz."dediler. Bunun üzerine ailem mağdur ile görüşüp "Sen bizim evde kal, manevi kızımız ol, biz seni okutalım."dediler. Ailesinin rızasının da alınması üzerine mağdur bizim evde kaldı. Ben Yalova'ya çalışmaya gittikten sonra mağdur da oraya geldi. İddia edildiği gibi kendisiyle cinsel ilişkiye girmedim."dedi.



13 YIL 9 AY HAPİS



İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuksuz sanık Azat E.'nin yargılaması Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Davanın son celsesinde esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanık A.E.'nin cezalandırılmasını istedi. Durusmada söz hakkı verilen sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme sanık Azat E.'yi 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan önce 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığa verilecek cezanın geleceği üzerindeki olumsuz etkisini lehine indirim sebebi kabul eden mahkeme, cezayı 13 yıl 4 aya indirdi. Mahkeme Yargıtay sürecine dikkate alarak sanığın tutuklanmasına karar vermedi.