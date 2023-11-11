Boş dükkanda ceset bulundu

İstanbul Esenyurt'ta 6 ay önce boşaltılan işyerinde evsiz olduğu öğrenilen bir kişinin cesedi bulundu.

Olay, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bir işyerinde meydana geldi. 6 ay önce boşaltıldığı öğrenilen işyerinin önünden geçen bir esnaf, içeride bir adamın hareketsiz yattığını gördü. Durumdan şüphelenen esnaf polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, O.H. olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. O.H.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan ilk çalışmalarda O. H.'nin evsiz olduğu, bir süredir uyumak için söz konusu işyerine girdiği ve madde bağımlısı olduğu öğrenildi. O. H.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.