Bu bölgelere dikkat! İşte İstanbul trafiğinde son durum

Tam kapanma sonrası geçilen kademeli normalleşme süreci trafiği de etkiledi. İşte İstanbul trafiğinde yoğunluk oluşan bölgeler...

İstanbul'da bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanırken kent genelinde sakin bir trafik var.

İBB'den sabah saatlerinde yapılan duyuruda TEM Esenyurt-Hadımköy gişeler yönünde yapılan açlışma nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapatılırken, akış yan yoldan sağlandı. Çalışma sonlanana kadar TEM'de uzun araç kuyrukları oluştu. Çalışmanın bitirilmesiyle akış normale döndü.

İstanbul genelinde ise İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 09.30 itibarıyla yüzde 54 olarak ölçüldü.