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Bu nasıl torun? 80 yaşındaki anneannesini öldüresiye dövdü

Bu nasıl torun? 80 yaşındaki anneannesini öldüresiye dövdü
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Konya'da torunu tarafından dövülen 80 yaşındaki kadın, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, ameliyata alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Ülkü Sokak’taki 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. H.E.'nin dairesinden kavga sesleri gelince komşuları polisi aradı. Adrese giden polis, girdikleri evde E.'yi kanlar içerisinde yerde yatarken bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, E.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesi’ne kaldırdı. Ameliyata alınan E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Anneannesinin başını defalarca yere çarparak ağır yaraladığı öne sürülen T.Ç. (31) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da torunu tarafından dövülen 80 yaşındaki kadın, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, ameliyata alındı.

DHA

Etiketler konya torun kavga yaşlı kadına dayak
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