Bu seferki trafik canavarı bir kadın çıktı! Ambulansa yaptıkları ''pes'' dedirtti

İstanbul Etiler'de hasta taşıyan bir ambulansın önünü kesen kadın sürücü ambulans şoförüne zor anlar yaşattı.

Ambulansa yol vermeyen kadın sürücü, şoföre hasta taşımadıklarını iddia ederek dakikalarca inatlaştı. Psikolojik olarak yıprandıklarını belirten ambulans şoförü, kendilerine karşı duyarlı olunmasını istedi.

Etiler'de 89 yaşında solunum problemi çeken bir hastayı alan ambulansın önü, bir sürücü tarafından kesildi. Ambulans şoförüne tepki gösteren kadın sürücü, "Siz ambulanssınız diye her şeyi ihmal edemezsiniz, biliyorsunuz değil mi? Hasta taşımıyorsun şu anda" dedi. Bu tepki karşısında ambulans şoförü ise "Gelin bakın isterseniz gelin, inin aşağı bakabilirsiniz" yanıtını verdi.

Hastanın hayatına yol açabilecek olayla ilgili ambulans şoförü, "Bizi yalancılıkla suçladı, ambulansta hasta olmadığını iddia etti. Dar bir sokağa girdik, sıkıntılı bir hastamız vardı, hastanın ölümüne neden olabilirdi. Biz hasta aldıysak o sireni açmak zorundayız. Psikolojik olarak çok yıprandık. Yarın bir gün o kişide aynı durumu yaşayabilir. Onun annesi ya da babası da olabilirdi. Bize sadece duyarlı olunmalarını istiyorum" dedi.