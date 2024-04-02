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  4. Bugün de bir vahşete uyandık: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı

Bugün de bir vahşete uyandık: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı

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İzmir'de eşinin barışma teklifini reddetmesi sonrasında dehşet saçtı. Biri 6 diğeri 10 yaşındaki 2 kızını silahla vuran cani daha sonra da aynı silahla intihar etti.

İzmir'de bir ay önce yaşanan tartışmanın ardından 2 çocuğunu da alarak evden ayrılan E.A. (30), aile büyüklerinin araya girmesiyle eşi U.A. (34) ile görüştü. U.A., eşinin barışma teklifini kabul etmemesi üzerine eşyalarını vermek ve birlikte zaman geçirmek üzere çocukları ve eşinin bir yakınıyla eve döndü.

İzmir'de eşinin barışma teklifini reddetmesi sonrasında dehşet saçtı. Biri 6 diğeri 10 yaşındaki 2 kızını silahla vuran cani daha sonra da aynı silahla intihar etti.

U.A., yatak odasında eşyaları toplarken bu sırada tabanca ile iki çocuğuna ve kendisine ateş etti. Hastaneye kaldırılan baba ve 2 kızından T.A. (6) yaşamını yitirirken, U.A. ve diğer kızı S.A.’nın (10) ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

İzmir'de eşinin barışma teklifini reddetmesi sonrasında dehşet saçtı. Biri 6 diğeri 10 yaşındaki 2 kızını silahla vuran cani daha sonra da aynı silahla intihar etti.

Olay, dün 22.00 sıralarında Abdi İpekçi Mahallesi 3721 sokaktaki bir evde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle E.A., bir ay önce 2 kızını da alarak eşini terk etti. U.A., iddiaya göre görüştüğü eşinin akrabalarından barışmak istediğini eşi ile kendisini buluşturmalarını istedi.

İzmir'de eşinin barışma teklifini reddetmesi sonrasında dehşet saçtı. Biri 6 diğeri 10 yaşındaki 2 kızını silahla vuran cani daha sonra da aynı silahla intihar etti.

Aile büyüklerinin ara girmesiyle E.A. beraberinde 2 kızı ile birlikte bir akrabasının evinde eşi ile bir araya geldi. Çiftin yaptığı görüşmede E.A., barışma teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine Umut Aktaş, birlikte zaman geçirmek ve eşyalarını vermek üzere çocukları Tuğçe ve S.A.’nın yanı sıra eşinin akrabası Veysi K. ile evine gitti.

İzmir'de eşinin barışma teklifini reddetmesi sonrasında dehşet saçtı. Biri 6 diğeri 10 yaşındaki 2 kızını silahla vuran cani daha sonra da aynı silahla intihar etti.

Çocuklarını vurup, intihara kalkıştı

Eve gelen U.A., eşinin akrabası salonda otururken, 2 kızı ile birlikte yatak odasına gitti. U.A., eşyaları topladığı sırada odada bulunan tabanca ile önce 2 kızına ardından da kendisine ateş etti. Silih sesleri üzerine sesleri üzerine odaya giren Veysi K., 2 çocuk ile babalarını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine adese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından T.A., Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, baba U.A. ile diğer kızı S.A. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İzmir'de eşinin barışma teklifini reddetmesi sonrasında dehşet saçtı. Biri 6 diğeri 10 yaşındaki 2 kızını silahla vuran cani daha sonra da aynı silahla intihar etti.

Minik kız çocuğu kurtarılamadı

Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan karnından vurulan T.A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. T.A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kurşunla başlarından vuruldukları belirlenen S.A. ile U.A.’nın ise tedavilerine devam edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Etiketler izmir çocuklarını vurdu baba barışma teklifi intihar
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