Burs ve kredi sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bak, "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın." dedi.

Sonuçlar e-Devlet'te

Burs sonuçları, değerlendirme işlemleri sona erdiğinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak. KYK burs sonucu sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilecek.

Sonuç ekranında "Burs Alabilirsiniz" iadesiyle karşılan adaylar geri ödemesiz olarak burs alabilecek. "Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz" sonucuyla karşılaşanlar ise öğrenim kredisi almaya hak kazanacak.

Değerlendirme nasıl yapılacak ?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek.

Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Taahütname onayı nasıl yapılır ?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

2023 - 2024 KYK Burs ve Kredi ücretleri ne kadar ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs miktarları hakkında öğrencilere müjdeli haberi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Gençlik ve Spor bakanlığımızdan kredi ve burs alan öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamları açıklıyorum. 2024 yılı kredi burs ücretlerini 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkarıyoruz.''

Buna göre, 2023-2024 akademik yılında lisans öğrencilerine 2 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 4 bin TL ve doktora öğrencilerine 6 bin TL burs veya kredi ödemesi yapılacak.

KYK burs ödemeleri ne zaman başlayacak ?

KYK burs ve kredi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini birlikte almaları bekleniyor.

TC Kimlik numarasının sonu; "0" olanlar ayın 6'sında, "2" olanlar 7'sinde, "4" olanlar 8'inde, "6" olanlar 9'unda, "8" olanlar 10'unda ödemelerini alabilecek.

KYK 3 aylık toplu para ne zaman yatacak?

KYK toplu ödemesi lisans öğrencileri için 6 bin TL olacak. Ancak KYK burs ve kredi ödeme tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıllar baz alındığında, 3 aylık toplu ödemenin KYK başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından Aralık ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.