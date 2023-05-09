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Bursa'da 4 katlı bina çöktü

Bursa'da 4 katlı bina çöktü
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kullanılmayan 4 katlı bina yıkım sırasında çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yıldırım ilçesi Karadağ Caddesi'ndeki olay, kentsel dönüşüm kapsamında, 4 katlı binanın yıkım çalışmasında meydana geldi. İş makinesinin kolonlarını yıktığı sırada çöken binadan çevreye yayılan hafriyatın çarptığı ağaç yıkılıp, Ali S.'nin (71) kullandığı otomobilin üzerine devrilip maddi hasara neden oldu. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleriyle AFAD çalışanları yönlendirildi. Ölen veya yaralananın olmadığı olayda AFAD ekipleri özel eğitim gören köpeklerle enkazda arama yaptı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. 

DHA

Etiketler bursa yıldırım bina çöktü
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