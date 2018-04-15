Bursa'yı ayağa kaldırmıştı... Bakın ne dedi !

Merkez Osmangazi ilçesinde pompalı tüfekle bir kişiyi öldürüp iki kişiyi yaralayan, kayınvalidesinin ev sahibini rehin alarak evi ateşe verdikten sonra yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde pompalı tüfekle bir kişiyi öldürüp iki kişiyi yaralayan, kayınvalidesinin ev sahibini rehin alarak evi ateşe verdikten sonra yakalanan şüpheli adliyeye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, şüpheli Yakup D'nin İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, emniyetten çıkarılırken eylemleri neden yaptığını soran gazetecilere, "Namusum için" yanıtını verdi.

KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRÜP EV SAHİBİNİ REHİN ALMIŞTI

Cezaevi firarisi Yakup D, Sırameşeler Mahallesi Ceylan Sokak'ta karşılaştığı kayınpederi Mahmut Çiftçi'ye (50) eşi ve çocuğunu görmek istediğini söylemiş, yanıt alamayınca pompalı tüfekle ateş etmişti. Bu sırada, yoldan geçen Halit Müftüler de kolundan hafif yaralanmıştı. Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Çiftçi, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yakup D, daha sonra aynı mahallede kayınvalidesinin yaşadığı 12. Esen Sokak'taki eve giderek iki katlı binanın sahibi Mehmet Macit Mekikçi'yi rehin almış, kayınvalidesinin kirada oturduğu giriş kattaki evi ateşe vermişti.

Yakup D, olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen uzun süre teslim olmamıştı. Mekikçi'yi pompalı tüfekle bacağından yaralayan Yakup D, bir anlık dalgınlığından yararlanan ekiplerce etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı.