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  4. 15 Nisan 2018 16:15

Bursa'yı ayağa kaldırmıştı... Bakın ne dedi !

Bursa'da pompalı tüfekle bir kişiyi öldürüp iki kişiyi yaralayan, kayınvalidesinin ev sahibini rehin alarak evi ateşe veren kişinin sözleri şok etti.

Bursa'yı ayağa kaldırmıştı... Bakın ne dedi !
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Merkez Osmangazi ilçesinde  pompalı tüfekle bir kişiyi öldürüp iki kişiyi yaralayan, kayınvalidesinin ev  sahibini rehin alarak evi ateşe verdikten sonra yakalanan şüpheli adliyeye sevk  edildi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde pompalı tüfekle bir  kişiyi öldürüp iki kişiyi yaralayan, kayınvalidesinin ev sahibini rehin alarak  evi ateşe verdikten sonra yakalanan şüpheli adliyeye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, şüpheli Yakup D'nin İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet  Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, emniyetten çıkarılırken eylemleri neden  yaptığını soran gazetecilere, "Namusum için" yanıtını verdi.

KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRÜP EV SAHİBİNİ REHİN ALMIŞTI

Cezaevi firarisi Yakup D, Sırameşeler Mahallesi Ceylan Sokak'ta  karşılaştığı kayınpederi Mahmut Çiftçi'ye (50) eşi ve çocuğunu görmek istediğini  söylemiş, yanıt alamayınca pompalı tüfekle ateş etmişti. Bu sırada, yoldan geçen  Halit Müftüler de kolundan hafif yaralanmıştı. Çekirge Devlet Hastanesine  kaldırılan Çiftçi, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yakup D, daha sonra aynı mahallede kayınvalidesinin yaşadığı 12. Esen  Sokak'taki eve giderek iki katlı binanın sahibi Mehmet Macit Mekikçi'yi rehin  almış, kayınvalidesinin kirada oturduğu giriş kattaki evi ateşe vermişti.

Yakup D, olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen  uzun süre teslim olmamıştı. Mekikçi'yi pompalı tüfekle bacağından yaralayan Yakup  D, bir anlık dalgınlığından yararlanan ekiplerce etkisiz hale getirilerek  gözaltına alınmıştı.

AA

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