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Çamaşır suyu içen kız kardeşler hastanelik oldu

Çamaşır suyu içen kız kardeşler hastanelik oldu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çamaşır suyu içen 3 ve 1 yaşlarındaki iki kız kardeş, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında kırsal Karalar Mahallesi 3’üncü Etap TOKİ Konutlarındaki bir dairede meydana geldi. Oyun oynayan iki kız kardeş, iddiaya göre annelerinin temizlik için oturma odasında yerde bıraktığı şişeyi açıp, içindeki çamaşır suyunu içti. Ağzı açık şişeyi bulan baba M.S. (32), fenalaşan kızlarını İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan kardeşlerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

DHA

Etiketler bursa inegöl çamaşır suyu
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