Caminin kubbesinden düşerek öldü

Amasya'da tadilat yapılan caminin kubbesinde çalışırken 20 metre yükselikten düşen bir işçi hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Kaleköy’de meydana geldi. Köy camisinin tadilatında çalışan A.A. (57), kubbeye çıktığı sırada dengesini kaybedip 20 metre yükseklikten düştü. Kayseri’den geldiği öğrenilen A., hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA