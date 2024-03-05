Çanakkale depremi sonrasında korkutan uyarı: 6,8 / 7,4

Dün akşam saatlerinde Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan açıklamalar peş peşe gelirken Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan "bu aralık 6,8 ve 7,4 arasında bir depreme gebe" açıklamasıyla endişelendirdi.

Çanakkale'de 21.38'de bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Yenice, büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı. Deprem başta İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ gibi birçok ilde hissedildi. Deprem sonrası uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.

Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan "Bursa, M. Kemalpaşa, Ulubat, Manyas, Gönen üzerinden Yenice’ye sarkan Kuzey Anadolu Kırığının en güney kolu Edremit kırığıyla Akçay batısında birleşerek Bababurnu’na uzanmaktadır. Bu kırık üzerinde 1964 Manyas, 1964 Gönen, 1953 M7,2 depremleri olmuştur. Yenice, Kalkım, Altınoluk arasında deprem boşluğu vardır. Bugün Yenice-Karasu’da, 14 km’lik odakta M4,9’luk deprem burada biriken gerginliğin bir belirtisidir. Bu aralık M6,8 ile M7,4 arasında bir depreme gebedir" dedi.

"DAHA ÖNCEKİ DEPREMLERE BENZEMİYOR"

Prof. Dr. Süha Özden, "Biz bu depremi inceleyeceğiz. Burası daha yeni kırılan bir yer aslında. Bence önemli bir deprem. Daha önce Çanakkale'de meydana gelen depremlere benzemiyor" dedi.

Bölgede 1953 yılında büyük bir deprem meydana geldiğini belirten, Deprem Uzmanı Prof. Şükrü Ersoy, şunları söyledi:

"Ben de belli belirsiz hissettim. Çanakkale Yenice diye bana söylendi. Tabi bu Marmara Denizi içinde beklediğimiz büyük deprem değil. Güney kollara ilişkin bir deprem olduğunu tahmin ediyorum. Beklediğimiz Marmara Denizi'nin içinden geçen Kuzey Anadolu fayının kuzey koluyla ilgili bir deprem değil bu. 1953'te Yenice - Gönen depremi var 7,2. Büyük yıkım yapmıştır, bu ona yakın bir yerde."

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ise sözleri şunları aktardı:

"Uzunca bir süredir bölgede oluyor. Bunu bir deprem fırtınaları olarak adlandırmak yanlış olmaz. Deprem fırtınaları yıkıcı deprem üretmezler, küçük depremler oluşturmazlar. Bu bölgede yıkıcı deprem oluşturacak bir deprem fay olmadığını biliyoruz. Bölgede daha büyük, yıkıcı bir deprem olacağını düşünmüyorum. Artçılar yaşamak mümkün, deprem fırtınası şeklide ise 5 üzerine çıkan depremlerin oluşması muhtemeldir. Çanakkale bütün Türkiye gibi depreme hazır olmayan şehrimiz. Ancak 5 büyüklüğünde oluşabilecek bir depremin hasar vermesini beklemem. Sığ bir deprem olduğu için İstanbul'u geçin Edirne'ye kadar, güneyde İzmir'de hissedildi. 200 km bir çember içerisinde hissedildi. Bu depremin İstanbul için herhangi bir tehlike oluşturmayacağının da altını çizelim."