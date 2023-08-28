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Çankırı'da orman yangını

Çankırı'da orman yangını
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yukarı Bozan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ilgaz Belediyesi ile çevre belediyelerin itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ediyor.

Çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

AA

Etiketler çankırı orman yangını
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