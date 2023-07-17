Cezaevi firarisi ahırda yakayı ele verdi

Şanlıurfa'da, 3 ay önce cezaevinden firar eden M.B. (32), jandarma tarafından bir evin ahırında yakalandı.

'Uyuşturucu ticareti' suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan ve 8 yıldır cezaevinde bulunan M.B., 3 ay önce Şanlıurfa Açık Cezaevi’nden firar etti. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, B.’i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, M.B.’in Karaköprü ilçesine bağlı Özgedik Mahallesi’nde bir evde gizlendiğini belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, M.B.’i ahırda yakaladı. B., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. DHA