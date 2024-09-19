Cinsel saldırı suçlusu cezaevi firarisi yakalandı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
'Cinsel saldırı' suçundan 23 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi, İzmir'de yakalandı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanmak, yaralama ve cinsel saldırı suçundan kaydı bulunan cezaevi firarisi A.İ.'yi Buca ilçesinde yakaladı.
Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, A.İ.'nin cinsel saldırı suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan A.İ.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol