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  4. 02 Ekim 2019 10:28

Çöpte bebek bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğum bir bebek bulundu. Bebeğin ağladığını ve başında köpeklerin toplandığını gören bir kadın, olayı polise bildirdi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi Eker Sokak’taki bir evde oturan ve ailesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen M.K. (19), gece geç saatlerde evlilik dışı bebeğini dünyaya getirdi. Genç anne, iddiaya göre yeni doğan bebeğini apartmanın yanında bulunan çöp konteynerine attı. Bebeğin ağlama sesini fark eden ve evinin balkonundan dışarı çıkan ismi öğrenilemeyen bir kadın ise çöp konteynerinde ağlayan bir bebek ve etrafına toplanmış köpekleri görünce olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği sağ olarak Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırdı. Bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise bebeği dünyaya getirdiği iddia edilen M.K.’yi ve ailesini gözaltına aldı.

İHA

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