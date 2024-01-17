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Cumhuriyet Bayramı'nda konuşma yapan öğretmen işten çıkartıldı

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Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için düzenlenen törendeki konuşması nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan öğretmenin okuldaki işine son verildi.

Antalya TED Koleji’nde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında yaptığı konuşma ile sosyal medyada hedef gösterildikten sonra gözaltına alınan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni E.K., işten çıkarıldı.

E.K. konuşmasında, “Cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir yanda yüz yıl önce anayasa Cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar” ifadelerini kullanmıştı. E.K.’ın, konuşması sosyal medyada paylaşılarak hedef gösterilmişti. Tepkiler üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından E.K. hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla adli işlem başlatılmıştı. İşlemin ardından da E.K. gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet'ten Bülent Ecevit'in haberine göre E.K.’ın 12 Ocak’ta Milli Eğitim Müdürlüğü’nün söz konusu okula gönderdiği yazı ile iş akdinin sona erdirilmesi ve maaşının kesilmesinin istendiği öğrenildi. 

E.K.’ın avukatı Ali Çelik, “Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen yazı ile E.K.’ın iş akdi tek yönlü olarak feshedildi. Kendisinin işe dönüşü ve maaş kesintisinin telafi edilmesine dair süreç ile ilgili 3 ayrı dava açtık” dedi. 

Cumhuriyet

Etiketler ted ted koleji öğretmen konuşma cumhuriyet
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