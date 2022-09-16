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Cumhuriyet savcısı intihar etti

Cumhuriyet savcısı intihar etti

Batman'da Cumhuriyet Savcısı A.S.Y intihar girişiminde bulundu. 3 ay önce evlendiği öğrenilen A.S.Y, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 ay önce evlenen, Batman’a yaklaşık 2 ay önce atanan Cumhuriyet Savcısı A.S.Y., öğle saatlerinde adliye lojmanlarındaki evinde intihar girişiminde bulunmuştu. Ağır yaralanan savcı hayatını kaybetti.

3 ay önce evlenmişti

Batman'ın Gercüş ilçesine yaklaşık 2 ay önce atanan ve 3 ay önce evlenen Cumhuriyet Savcısı A.S.Y. (28), öğle saatlerinde adliye lojmanlarındaki evinde silahı ile kafasına sıktığı kurşunla ağır yaralandı. A.S.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen savcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Etiketler batman cumhuriyet savcısı intihar
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