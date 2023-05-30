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Darkwebhaber’in sahibine paylaşım gözaltısı

Darkwebhaber’in sahibine paylaşım gözaltısı
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İstanbul’da seçim öncesinde ve seçim sürecinde sosyal medyadan suç içerikli paylaşım yaptıkları belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim öncesi ve seçim sürecinde sosyal medya hesaplarından kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak suretiyle alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Darkwebhaber, HaberReport, solcugazete, militerdoktrin ve ajans_muhbir isimli sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bu hesaplA.n Militerdoktrin’in sahibi H. D. ile  Darkwebhaber’in sahibi A. A.’yı gözaltına aldı.

 Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A. A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. H. D. ise yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

DHA

Etiketler Darkwebhaber gözaltı paylaşım seçim
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