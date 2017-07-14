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  4. 14 Temmuz 2017 09:55

DEAŞ'ın hücre evi bakın kimin çıktı

DEAŞ'ın Konya'da kullandığı hücre evinin FETÖ'cü iş adamına ait çıktı.

DEAŞ'ın hücre evi bakın kimin çıktı
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Konya'da DEAŞ'ın 15 Temmuz'u kana bulamak için eylem hazırlığındaki hücresine yapılan baskında öldürülen 5 teröristin kiraladığı villanın sahibi M.Ö.'nün, FETÖ'nün il yapılanmasında mütevelli heyetinde olduğu ve örgüte finans sağladığı ortaya çıktı.

Konya'da DEAŞ'ın 15 Temmuz'u kana bulamak için eylem hazırlığındaki hücresine yapılan baskında öldürülen 5 teröristin kiraladığı villanın sahibi M.Ö.'nün, FETÖ'nün il yapılanmasında mütevelli heyetinde olduğu ve örgüte finans sağladığı ortaya çıktı.

M.Ö.'nün bir süre FETÖ üyeliğinden cezaevinde kaldığı öğrenildi. Kardeşi de FETÖ üyeliğinden aranan zanlı ilaç mümessili olarak gelen kişiye evi kiraladığını öne sürdü.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ ESKİ PKK'LI ÇIKTI

Öldürülen A.Y., F.H.T., V.S., M.E.D. ve M.C. isimli teröristlerden 3'ünün DEAŞ terör örgütü üyeliğinden arandığı, A.Y.'nin ise PKK terör örgütü üyeliğinden girdiği cezaevinde açlık grevine katıldığı öğrenildi.

A.Y.'nin, 12 kalıp haline getirilmiş TNT patlayıcılarını canlı bomba yeleğine yerleştirmeye çalışırken öldürüldüğü belirtildi.

Gözaltına alınan M.Ö. ile 2 emlakçının da aralarında bulunduğu 18 kişinin sorguları sürüyor.

Sabah

hücre evi , deaş , fetö , pkk