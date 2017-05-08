Dehşetin yaşandığı okulda bugün...

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesinde, geçen Cuma günü arkadaşı 16 yaşındaki Hasan Canın aynı yaştaki arkadaşı Nilüfer Acarı sınıfta tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği Hürriyet Anadolu Lisesinde, eğitim yeniden başladı.Bu olayın ardından, haftanın ilk eğitim gününde tedirgin olan veliler, çocuklarını okula getirerek sınıfa girene kadar bahçeden izledi. Aileler, okullarına güvenlik görevlisi, olaydan etkilenen çocukları için de psikolojik destek istedi.

Bursa'da geçen Cuma günü eğitim camiasını üzüntüye boğan olay, kentin gözde okullarından Hürriyet Anadolu Lisesinde meydana geldi. Okula arkadaşı Nilüfer Acar ile gelen Hasan Can, ilk dersleri boş olduğu için kimsenin bulunmadığı üçüncü kattaki 10 D sınıfına çıktı. Hasan Can, yanındaki başka bir öğrenciyi dışarıya çıkardıktan sonra, babasına ait ruhsatsız tabancayla Nilüfer Acarın başına ateş etti, ardından namluyu kendi başına doğrultarak tetiği çekti.

Nilüfer Acar olay yerinde yaşamını yitirirken, Hasan Can Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde duran kalbi yeniden çalıştırılan Hasan Canın yapılan müdahalelere rağmen cumartesi günü beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesi de çocuğun vasiyeti üzerine tüm organlarının bağışlanmasını kabul etti. Sağlık Bakanlığı tarafından organ nakli sırası bekleyenler arasında eşleştirmelerin tamamlanması üzerine Hasan Can’ın kalp ve akciğerinin Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’nde iki hastaya, böbreklerinin İzmir ve Bursa’da iki hastaya, kornealarının Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iki hastaya, karaciğerinin ise ikiye bölünerek Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde iki hastaya nakledilmesi için gönderildi.

Nilüfer Acarın cenazesi cumartesi günü Ispartada toprağa verilirken, Hasan Canın bugün Sakaryanın Karasu İlçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

TEDİRGİN OLAN VELİLER ÇOCUKLARINI OKULA KENDİLERİ GETİRDİ

Yaşanan olayın ardından, cuma günü, Hürriyet Anadolu Lisesi’nde eğitime bir gün ara verilmişti. Hafta sonu tatilinin ardından, tedirgin olan veliler, yaşları 15 ile 18 arasında değişen öğrencilerini, okula kendileri getirerek, okul binasına girene kadar bahçede bekledi.

Çocuklarını okula getiren veliler, tedirgin olduklarını söylediler. Olayın ardından korktuklarını belirten veliler, ”Söylenecek hiç bir şey yok. Bundan sonra çocuklarımızla ne şekilde ilgilenecekler merak ediyoruz. Okula güvenlik görevlisi, X-Ray cihazı gibi güvenlik önlemleri istiyoruz. Olayın üzerinden bu kadar gün geçmesine rağmen, okul yetkileri bir açıklama yapmadı. Biz bu okula çocuklarımızı, güvenlikli ve güvenilir diye gönderiyorduk. Önlemlerin alınmasını istiyoruz. Çocuklarımız da tedirgin, psikolojileri bozuldu. Okuldan, psikolojik destek talep ediyoruz” diye tepki verdiler.