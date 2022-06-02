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Denizde erkek cesedi bulundu

Bartın'da sahildeki kayalıkların yakınında erkek cesedi bulundu.

Güzelcehisar sahilinde sabah saatlerinde lav sütunlarının olduğu bölümdeki yürüyüş yolunda gezen Tolga K., denizde, kayalıkların yakınında ceset gördü. K., durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine jandarma, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset, sudan çıkarıldı. Ekipler, üzerinde kıyafet ve sırt çantası olan cesedin Çağlar A.'ya (29) ait olduğunu belirledi. Cesette darp ve yara izine ise rastlanmadı. Denizde boğulduğu düşünülen A.'nın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Etiketler bartın denizde ceset
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