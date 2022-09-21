Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü: Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'dan Marmaris'teki orman yangını bölgesine gitmekte olan yangın söndürme helikopteri Denizli'de düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kastamonu'dan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın bölgesine gitmekte olan yangın söndürme helikopterinin yakıt ikmali için Çardak havaalanına iniş yaptığı sırada düştüğü bildirildi. Olay yerine arama kurtarma ekipleri ile ambulanslar sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada," Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Rus, 5 Türk, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı. Başımız sağ olsun." denildi.





DENİZLİ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Denizli Valisi Ali Fuat Atik yaptığı açıklamada, "İlimiz Çardak İlçesi sınırlarında bugün saat 16.10 sıralarında bir helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. Arama kurtarma ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. İlk tespitlere göre 1 kişinin ağır yaralı olduğu anlaşılmıştır. Diğer yaralılara sağlık ekiplerimiz müdahale etmektedir. Konu ile ilgili araştırma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI DA OLAY YERİNDE

Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz da yangın helikopterinin ilçe merkezi yakınındaki Acıgöl alanına düştüğünü belirterek, "Helikopterde 7 personelin bulunduğu bilgisi var. Olayla ilgili kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay yerinde inceleme yapacağız." diye konuştu.