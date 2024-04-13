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Deprem bölgesinde intihar girişimi

Deprem bölgesinde intihar girişimi
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Gaziantep’te yıkım kararı alınan bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan vatandaş, polis ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yıkım kararı alınan bir binanın çatısında bir şahsı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.

Gaziantep’te yıkım kararı alınan bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan vatandaş, polis ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kurtarıldı.

Yıkılma tehlikesi bulunan ve boşaltılan binanın tepesine çıkan şahıs, bilinmeyen bir nedenle intihar etmeye çalıştı.

Gaziantep’te yıkım kararı alınan bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan vatandaş, polis ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kurtarıldı.

Olay yerine hızla intikal eden ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak vatandaşı ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu vatandaş, ekiplerin çalışmaları sonucu güvenli bir şekilde aşağı indirildi.

Gaziantep’te yıkım kararı alınan bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan vatandaş, polis ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kurtarıldı.

Aşağı indirilen vatandaş, sağlık kontrolü için ambulansa bindirildi.

Gaziantep’te yıkım kararı alınan bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan vatandaş, polis ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kurtarıldı.

İHA

Etiketler gaziantep intihar hasarlı bina intihar girişimi
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