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Depremde yıkılan binanın firari mühendisi İstanbul'da yakalandı

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Hatay'daki deprem sırasında yıkılarak 26 kişinin hayatını kaybettiği Yağmur Apartmanı ile ilgili olarak firari olarak aranan mühendis İstanbul'da yakalandı.

Hatay Kırıkhan'da 26 kişinin yaşamını yitirdiği Yağmur Apartmanı’yla ilgili hazırlanan iddianamede 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan firari olarak aranan mühendis M.Y., İstanbul’da gözaltına alındı. M.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yağmur apartmanıyla ilgili ilk duruşma 13 Şubat 2025 yılında yapılacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Yağmur Apartmanın yıkılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmişti. Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma geçtiğimiz ay tamamlanmış hazırlanan iddianame de 8 kişi hakkında “Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmaö suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İdianamede adı geçen 8 kişi içinde bulunan inşaat mühendisi M.Y., önceki gün Şişli’de düzenlenen operasyonla Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.Y. hakkında 44 ayrı arama kararı bulunduğu öğrenildi. M.Y., önce Asayiş şube müdürlüğüne getirilirken, işlemlerinin ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. Şüpheli burada ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yağmur apartmanı ile ilgili ilk duruşma 13 şubat 2025 tarihinde başlanacağı öğrenildi.

DHA

Etiketler firari firari mühendis yağmur apartmanı hatay
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