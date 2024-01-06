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Depreme canlı yayında yakalandı

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Bolu’da dün gece saat 01.03’te meydana gelen depreme oyun yayını yapan vatandaş, canlı yayında yakalandı.

AFAD verilerine göre, Bolu'da saat 01.03'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Bolu’ya bağlı Mesçiçele köyü merkezli olan deprem, yerin 7,31 kilometre derinlikte gerçekleşti. Meydana gelen 4.2 şiddetindeki deprem çevre illerden de hissedildi. Herhangi bir olumsuzluk oluşturmayan deprem, kısa süreli paniğe sebep oldu. Gece saatlerinde yaklaşık 3 saniye gibi bir süre sallayan depreme oyun yayını yapan bir vatandaş ise canlı yayın esnasında yakalandı. Eşinin ‘deprem oluyor’ diyerek uyardığı yayıncının o anları canlı yayın kamerasına yansıdı.

Ayrıca gece saatlerinde şehir merkezinde depremin ardından sokakların boş olduğu görüldü.

İHA

Etiketler bolu deprem depreme canlı yayında yakalandı deprem anı
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