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  4. 23 Aralık 2020 16:58

Dere kenarında erkek cesedi bulundu

Osmaniye'de Karaçay Deresi'nin etrafında geçmekte olan kişiler tarafından bir erkek cesedi bulundu.

Dere kenarında erkek cesedi bulundu
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Osmaniye'de dere yatağında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Karaçay Deresi'nde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde, göğsünden silahla vurulduğu tespit edilen F.K'nin (34) yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, bölgede yaptığı incelemede tabanca ele geçirdi. F.K'nin cenazesi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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