  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Devlet hastanesinin acil servisinde büyük skandal

Devlet hastanesinin acil servisinde büyük skandal

Devlet hastanesinin acil servisinde büyük skandal
Güncelleme:

Trabzon'da okulda düşerek ayak bileğini kıran 11 yaşındaki çocuğa devlet hastanesinin acil servisindeki skandal müdahale hakkında soruşturma başlatıldı.

Trabzon'da okulda düşüp, Arsin Devlet Hastanesi'ne götürülen, burada ayak bileği kartona konulup, sargı bezi ile sarılan öğrenci A.U.Ş. (11), başka hastaneye götürüldü.

Çocuğun çatladığı tespit edilen bileği alçıya alınırken, aile, 'kartonlu ilk yardım'a tepki gösterip, şikayetçi oldu. İl Sağlık Müdürlüğü, konu ile ilgili inceleme başlattı.

Trabzon'da okulda düşerek ayak bileğini kıran 11 yaşındaki çocuğa devlet hastanesinin acil servisindeki skandal müdahale hakkında soruşturma başlatıldı.

Arsin ilçesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda eğitim gören 5'inci sınıf öğrencisi A.U.Ş., geçen hafta okulda oynarken düşünce, sağ ayak bileğinde şişlik oluştu. Bunun üzerine okul yönetimi, ailesine haber verip, çocuğu Arsin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Röntgeni çekilip, sağ ayak bileği kartona konulup, sargı bezi ile sarılan çocuğun, kırık şüphesi ile başka hastaneye sevki önerildi. Ailesi tarafından kent merkezindeki bir hastaneye götürülüp, burada çatlak tespit edilince çocuğun ayağı, alçıya alındı. Çocuk taburcu edilirken, aile, 'kartonlu ilk yardım'a tepki gösterip, polise şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, inceleme başlattı. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Konuyla ilgili inceleme başlattık. Hastanın aleyhinde bir durum yok. Yapılması gereken yapıldı. Tıbben bir eksiğimiz yok" dedi. Öte yandan kentteki kimi uzman doktorlar, imkanlar ölçüsünde değerlendirildiğinde, ilk yardım yönteminin doğru olduğunu belirtirken; kimi doktorlar da karton yerine daha sert bir cisim ile ayağın sabitlenmesi gerektiğini vurguladı.

Trabzon'da okulda düşerek ayak bileğini kıran 11 yaşındaki çocuğa devlet hastanesinin acil servisindeki skandal müdahale hakkında soruşturma başlatıldı.

'BİR KARTON AYAĞI NASIL TUTABİLİR'

Baba Murat Ş., sağlık görevlilerinin daha özverili olmasını isteyerek, "Şikayetimizde kesinlikle maddi hiçbir beklentim olamaz. Sadece çocuğumun ayağının karton ile sarılmasını doğru bulmuyorum. Çocuğum okulda düştü. Öğretmenler beni aradı; Allah, onlardan razı olsun. Bu süreçte hastanedeki doktor çocuğumun ayağında kırık olabileceğini söylemiş. Ayağı gofret kartonu ile sargıya almışlar. Oğlumu alıp, Numune Hastanesi'ne getirdim. Burada çocuğun ayağı alçıya alındı. 2023 yılı Türkiye'sinde bu karton nedir? Bir karton ayağı nasıl tutabilir? Tahta ya da başka bir şey sarılsa, onu anlarım. Karton neyin, nesidir? Nasıl hastanede imkan olmaz. Hastanelerde sağlık görevlerinin işlerini daha özveriyle yapmasını istiyoruz. Bu işin takipçisi olacağım" diye konuştu. (DHA)

DHA

Etiketler trabzon devlet hastanesi hastane skandal acil servis kırık karton
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Belgrad Ormanı'nda korkunç ölüm! Ateş başında yanarak can verdi Belgrad Ormanı'nda korkunç ölüm! Ateş başında yanarak can verdi Yeni haftada hava nasıl olacak ? İşte 5 günlük hava tahminleri Yeni haftada hava nasıl olacak ? İşte 5 günlük hava tahminleri Telefonunuzdan acilen silmeniz gereken 17 uygulama Telefonunuzdan acilen silmeniz gereken 17 uygulama KYK yurdunda yine asansör faciası KYK yurdunda yine asansör faciası Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kuryeye çarptığı anlara dair yeni görüntü Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kuryeye çarptığı anlara dair yeni görüntü Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza Asgari ücret toplantısı öncesi dikkat çeken ayrıntı Asgari ücret toplantısı öncesi dikkat çeken ayrıntı 18 Aralık haftası burç yorumları 18 Aralık haftası burç yorumları İstanbul'daki düğün magandaları yakalandı İstanbul'daki düğün magandaları yakalandı Dünya Kulüpler Şampiyonası rüya takımında 7 Türk sporcu Dünya Kulüpler Şampiyonası rüya takımında 7 Türk sporcu