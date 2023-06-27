Dikkat dron çıkabilir! Sürücülere ceza yağdı

Muğla'da bayram öncesi dronla yapılan denetimlerde kurallara uymayan 18 araç sürücüsüne toplam 17 bin 118 lira ceza kesildi.

Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçeleri Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye'ye Kurban Bayramı tatili için gelenler Aydın-Muğla kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Çevreyolu Otogar Kavşağı'nda dronla trafik denetimi yaptı. Denetimlerde 16 araç sürücüne kırmızı ışık ihlalinden, 2 sürücüye ise muayenesiniz araç kullanmaktan olmak üzere toplam 17 bin 118 lira ceza kesildi.

DHA