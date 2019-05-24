Dilenci kadın polisin tabancasını almak istedi

Adapazarı’nda, kendisini engellemeye çalışan cami cemaatine saldıran kimliği belirsiz dilenci kadın, olaya müdahale eden polisin belindeki tabancasını almak isteyince ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Orhan Camii’nde meydana geldi. İkindi namazı sonrası avluda dilenen kadını, camii cemaati tepki göstererek engellemek istedi. Kadın ise eline sopa alarak kendisini engellemek isteyenlere saldırmaya çalıştı. Bu sırada bölgeden geçen iki polis memuru, durumu fark ederek olay yerine geldi.

TABANCAYI ALMAYA KALKIŞTI

Polis tarafları ayırarak, kadını sakinleştirmeye çalıştı. İddiaya göre dilenci kadın bu sırada polisin belindeki tabancasını almaya kalkışınca yere yatırılarak ters kelepçe ile gözaltına alındı. Kadın gözaltına alınırken fenalaşınca ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında dilenci kadın sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.