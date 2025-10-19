Diyarbakır'da bebek katili Öcalan'a özgürlük yürüyüşü düzenlediler

Diyarbakır'da dün gece DEM Parti'nin çağrısıyla binlerce kişi eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle yürüyüş düzenledi.

Terörsüz Türkiye sürecinde hem DEM Parti'nin hem de bebek katili Öcalan'ın açık açık ifade ettiği "umut hakkı" ve "özgürlük" talepleri devam ederken DEM Parti'nin çağrısıyla dün gece Diyarbakır'da Öcalan'a özgürlük yürüyüşü düzenlendi.

Hatırlanacağı gibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçen yıl Ekim ayında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşısı bebek katili Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısıyla başlayan yeni çözüm sürecinde atılacak yasal adımlar için çalışmalar devam ederken 1 yıldır Öcalan'a Bahçeli'nin "gerekirse umut hakkı tartışılmalı" çıkışı Öcalan serbest mi kalacak tartışmalarını beraberinde getirmişti.

Bahçeli'nin "umut hakkı" önerisini yaptığı günden bugüne devam eden tartışmalarda dün DEM Parti tarafından yapılan çağrıyla sokağa çıkan binlerce kişi ellerinde bebek katilini Öcalan'ın posteri ile yürürken yürüyüşe DEM Partili milletvekilleri de eşlik etti.

Yürüyüşü düzenleyenler taşıdıkları Öcalan posterini Diyarbakır Surları'na asmak isterken, yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş sırasında polis grubun önünü kesti.

Bu sırada yürüyüşü düzenleyenler ile Emniyet güçleri arasında gergin anlar da yaşandı. Gerginlik sırasında polis biber gazı kullanırken DEM Partili bazı milletvekilleri de biber gazından etkilendi.

Bu sırada yürüyüş yapan gruptan "teröristlerin izinden gideceğiz", "PKK halktır" sloganları yükseldi...

Haber3.com Haber Merkezi