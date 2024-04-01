Diyarbakır'da çifte cinayet!
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kadın ve bir erkek hayatını kaybetti.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’de 1 kadın ve 1 erkek, bir binanın girişinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybetti.
Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
DHA
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