Diyarbakır'da çifte cinayet!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kadın ve bir erkek hayatını kaybetti.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’de 1 kadın ve 1 erkek, bir binanın girişinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybetti.



Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. DHA