  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Domuz sürüsü faciaya yol açtı: Çok sayıda yaralı var

Domuz sürüsü faciaya yol açtı: Çok sayıda yaralı var

Domuz sürüsü faciaya yol açtı: Çok sayıda yaralı var
Güncelleme:

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde domuz sürüsüne çarpan işçi servisinin devrilmesi sonucu 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kadınhanı- Şahören Mahallesi yolunda meydana geldi. Bir asansör fabrikasına işçi taşıyan Celal Oflaz (57) yönetimindeki minibüs, yola çıkan domuz sürüsüne çarparak devrildi. Kazada sürücü Oflaz ile işçiler R.T. (35), S.A. (30), H.A.Ö. (23), M.Ç. (47), M.K. (20), İ.A. (44), Y.K. (41), M.Ç. (34), R.K. (24), Ö.F.Ö. (29) ve R.Ö. (25) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan M.K. ve M.Ç., ilk müdahalelerinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

DHA

Etiketler konya domuz sürüsü işçi servisi kaza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Yerlikaya açıkladı: ''Her taşın altından organize suç örgütü çıktı'' Bakan Yerlikaya açıkladı: ''Her taşın altından organize suç örgütü çıktı'' Türkiye tam 19 ülkeyi geride bıraktı! Ama sakın sevinmeyin! Türkiye tam 19 ülkeyi geride bıraktı! Ama sakın sevinmeyin! Türkiye'nin ''Daltonları'' yakalandı: 100 milyon TL'lik işlem detayı dudak uçuklattı Türkiye'nin ''Daltonları'' yakalandı: 100 milyon TL'lik işlem detayı dudak uçuklattı Elektrikli otomobillerle ilgili ezber bozan kötü haber Elektrikli otomobillerle ilgili ezber bozan kötü haber Her yerden altın fışkırdı! 1.300 yıllık tarihi keşiften inanılmaz görüntüler Her yerden altın fışkırdı! 1.300 yıllık tarihi keşiften inanılmaz görüntüler Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi: Yaralılar var Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi: Yaralılar var 28 yıl önce çalınmıştı... Efsane ismin efsane otomobil bulundu 28 yıl önce çalınmıştı... Efsane ismin efsane otomobil bulundu Bunun adı çılgınlık: Tam 217 kez Covid aşısı oldu Bunun adı çılgınlık: Tam 217 kez Covid aşısı oldu YRP'den aday olan Davut Güloğlu, mikrofonu fırlattı, vatandaşın üzerine yürüdü YRP'den aday olan Davut Güloğlu, mikrofonu fırlattı, vatandaşın üzerine yürüdü İstanbul'da İTÜ'de büyük yangın! İstanbul'da İTÜ'de büyük yangın!