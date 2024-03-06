Domuz sürüsü faciaya yol açtı: Çok sayıda yaralı var

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde domuz sürüsüne çarpan işçi servisinin devrilmesi sonucu 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kadınhanı- Şahören Mahallesi yolunda meydana geldi. Bir asansör fabrikasına işçi taşıyan Celal Oflaz (57) yönetimindeki minibüs, yola çıkan domuz sürüsüne çarparak devrildi. Kazada sürücü Oflaz ile işçiler R.T. (35), S.A. (30), H.A.Ö. (23), M.Ç. (47), M.K. (20), İ.A. (44), Y.K. (41), M.Ç. (34), R.K. (24), Ö.F.Ö. (29) ve R.Ö. (25) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan M.K. ve M.Ç., ilk müdahalelerinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

DHA