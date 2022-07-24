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Düğün hastanede bitti! Acil servis dolup taştı

Düğün hastanede bitti! Acil servis dolup taştı

Bursa'da bugün düzenlenen bir sünnet düğünü sırasında konuklar peş peşe rahatsızlanınca 200 kişi acil servise başvurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sünnet düğününe katılan 850 davetliden 200'ü zehirlendi. düğünde dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlendiği tahmin edilen 200 hastanelerde tedaviye alınırken, tahlil için yemekten numune alındı.

İnegöl ilçesi Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde faaliyet gösteren bir düğün salonunda öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününe katılan davetlilere tavuklu pilav, ayran ve kemalpaşa tatlısı ikram edildi. 850 kişinin katıldığı düğünün ardından salondan ayrılan 200 davetli, mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

DAĞITILAN YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI

Hastanelere başvuran davetlilerin düğünde ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlendiği iddia edildi. Gıda zehirlenmesi yaşayan 200 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından harekete geçen İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, salondaki ürünlerden numune alıp test yapılması için laboratuara götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 

 

Etiketler tavuklu pilav sünnet sünnet düğünü düğün zehirlenme gıda gıda zehirlenmesi
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