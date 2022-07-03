Duygu dolu anlar: Tunceli 27 yıl sonra kardeşinin şehit düştüğü yere gidip namaz kıldı

Tunceli’den gelen görüntüler duygulandırdı. 27 yıl sonra kardeşinin şehit düştüğü noktaya giden İsmail Ç. gözyaşları içerisinde namaz kıldı.

Tunceli’de kardeşinin şehit düştüğü noktaya ilk defa giden İsmail Ç., secdeye kapandı ve gözyaşları içerisinde namaz kıldı. O anları görenler duygu dolu anlar yaşadı.

2 Temmuz 1995 tarihinde Tunceli merkeze bağlı Cer Tepesi bölgesinde, özel harekat polisi Mehmet Ç., terör örgütü PKK tarafından atılan pusuda şehit düştü. Ağabeyi İsmail Ç., kardeşinin şehadetinin 27. yıldönümünde Tunceli’ye geldi. Vali Mehmet Ali Özkan ile bir araya gelen Ç. ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne gitti. Burada şehit Ç. için Mevlid-i Şerif okundu.

Daha sonra İsmail Ç., kardeşinin şehit olduğu noktaya gitti. Ç. gider gitmez kardeşinin şehit düştüğü noktada gözyaşları arasında namaz kıldı. O sırada ise duygu dolu anlar yaşandı.