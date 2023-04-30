Düzce'de korkutan deprem

AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre sabah saatlerinde Düzde'de bir deprem meydana geldi.

Düzce'de sabah saat 07.02'de kısa süreli korku yaratan bir deprem meydana geldi. AFAD merkez üssü Düzce'nin merkezi olan depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu. Derinliği 5,2 kilometre olarak ölçülen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 3.6 olarak açıkladı.