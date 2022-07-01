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Ehliyetsiz yabancı uyrukludan polise rüşvet teklifi

Ehliyetsiz yabancı uyrukludan polise rüşvet teklifi

İstanbul Taksim'de ehliyetsiz olarak yakalanan yabancı uyruklu sürücü polise utanmadan bir de rüşvet teklif etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Taksim Abdülhak Hamit Caddesi’nde dün saat 15.00 sıralarında uygulama yapıldı. Yapılan uygulama da sürücülerin belgeleri tek tek kontrol edildi. Uygulama noktasından geçen otomobilden şüphelenen polis ekipleri aracı durdurdu. Kontrolleri yapılan sürücünün yabancı turist olduğu ve ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Otomobilden indirilen sürücü ve yanında ki 3 kişi bir anda polislerin fotoğrafını ve videosunu çekmeye başladı. Bir süre sonra yabancı turistler görevlerini yapan polis ekiplerine rüşvet teklif etti.

 “NEDEN FOTOĞRAFIMI ÇEKMİŞ”

Fotoğraflarının çekildiğini gören polis memuru Türkçe bilen turiste, “İşlem yaptık. Aynı şekilde araç sahibine de cezai işlem uyguladık. Aracını otoparka bağlıyoruz. Bütün işlemleri bitirdik geldi. Bizim fotoğraflarımızı çekmiş. Video kaydı da aldı mı bilmiyorum? Neden fotoğrafımı çekmiş?” dedi.

“RÜŞVET TEKLİF ETTİLER”

Rüşvet teklif ettiklerini belirten polis memuru, “Rüşvet teklif ettiler. Şimdi başımıza bir şey getirmenin peşindeler. O yüzden biz videomuzu çekiyoruz şuan. Aracında ki bütün özel eşyalarını almasını en baştan söyledik. Tekrar aynı şekilde özel eşyalarını almalarını söylüyoruz. Beyefendi Arapça biliyor. Söyledi her şeyi” dedi.

Yabancı turist telefonundan polis memurlarının fotoğraflarını sildi. Otomobil ise bağlanarak otoparka çekildi.

Etiketler yabancı turist yabancı uyruklu rüşvet
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