Ekşi Sözlük’te pedofili yazar rezaleti

Ekşi Sözlük'te bir kullanıcı pedofili görüntüler paylaşıp sattığını duyurdu. Skandal paylaşım sonrasında EkşiSözlük yazarları ayaklandı.

Ekşi Sözlük'te çaylak statüsünde paylaşımlar yapan bir kullanıcı adını kullanan kişi 11 yaşındaki çocuğu istismar ettiğini itiraf edip fotoğraflarını sattığını sözlükte yazdı.

Sözlük yazarları yapılan paylaşıma tepki gösterirken dolaşımda kalan fotoğrafların Ekşi Sözlük yöneticileri tarafından yayından kaldırılmamasına isyan etti.

Kullanıcı Ekşi Sözlük üzerinden yaptığı paylaşımda "11 yaşındaki kız arkadaşımla amatör çekim yapıp satıyoruz. Kimlikteki doğum tarihi atılır ama gizlilik ve güven önemli" ifadelerini kullanarak istismarı itiraf etti.

Sapık istismar ettiği çocukların görüntülerini paylaşarak, "Bu benim Türk kız arkadaşım.... Doyamıyorum" ifadelerini kullandı

Sözlükte daha önce yapılmış paylaşımlar da ortaya çıktı. Sapık daha yaptığı iğrençlikleri paylaşımlarda anlattığı ortaya çıktı.

İşte o paylaşım: